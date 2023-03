Maradona, il Genio Ribelle: la mostra a Pompei per raccontare il campione argentino (Di giovedì 23 marzo 2023) La mostra, dedicata a Diego Armando Maradona rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il lato umano e il leggendario talento di questo campione. Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra “Maradona, il Genio Ribelle” in programma Leggi su 2anews (Di giovedì 23 marzo 2023) La, dedicata a Diego Armandorappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il lato umano e il leggendario talento di questo. Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della, il” in programma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inforcampania : NAPOLI - “MARADONA, IL GENIO RIBELLE” LA MOSTRA A POMPEI DAL 1° APRILE - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Maradona, il Genio Ribelle – A Pompei foto, cimeli e testimonianze per raccontare il campione argentino - MontiFrancy82 : #Maradona, il Genio Ribelle – A Pompei foto, cimeli e testimonianze per raccontare il campione argentino - SMSNEWSOFFICIAL : #Maradona, il Genio Ribelle – A Pompei foto, cimeli e testimonianze per raccontare il campione argentino - TeleradioNews : É attesa con grande apprensione l'apertura della mostra “Maradona, il genio ribelle”, che raccoglie i suggestivi sc… -