ManUTD, il titolo in Borsa perde il 7% nonostante le offerte record (Di giovedì 23 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo è scaduto il termine ultimo per presentare le offerte di acquisto per il Manchester United, con i soggetti interessati che hanno avuto a disposizione anche diversi colloqui per conoscere in maniera più approfondita la situazione attuale del club prima di formulare una seconda offerta. Ancora nulla di ufficiale all'orizzonte, ma se dovesse L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio: ManUtd, Ten Hag 'Futuro club Noi dobbiamo pensare al campo' E sulla corsa al titolo: "Vediamo dove siamo ad aprile" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "E' chiaro che stiamo seguendo la situazione, si tratta del nostro club. Ma siamo concentrati sul campo, sugli allenamenti, sul nostro ..." ManUTD, Elliott presenta offerta per una quota di minoranza Calcio e Finanza