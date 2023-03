Manovra stipendi Juve, Dybala aveva fatto inserire una clausola che lo tutelava in caso di morte (Di giovedì 23 marzo 2023) Dybala ha intenzione di far causa alla Juventus. Vuole gli stipendi arretrati che il club bianconero non gli ha mai pagato (3,8 milioni di euro) e anche un indennizzo per il mancato rinnovo (circa 50 milioni), visto che la trattativa è saltata all’improvviso, quando era già tutto stabilito. In tutto 54 milioni. Se entro aprile la Juve non regolarizzerà la sua posizione, si andrà in tribunale. Lo ha spiegato il legale del calciatore argentino, Luca Ferrari, nell’audizione in Procura dello scorso 28 febbraio. Ieri i pm che si occupano dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti e nel faldone spicca proprio l’audizione dell’avvocato di Dybala. Durante i colloqui con i magistrati, Ferrari ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023)ha intenzione di far causa allantus. Vuole gliarretrati che il club bianconero non gli ha mai pagato (3,8 milioni di euro) e anche un indennizzo per il mancato rinnovo (circa 50 milioni), visto che la trattativa è saltata all’improvviso, quando era già tutto stabilito. In tutto 54 milioni. Se entro aprile lanon regolarizzerà la sua posizione, si andrà in tribunale. Lo ha spiegato il legale del calciatore argentino, Luca Ferrari, nell’audizione in Procura dello scorso 28 febbraio. Ieri i pm che si occupano dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti e nel faldone spicca proprio l’audizione dell’avvocato di. Durante i colloqui con i magistrati, Ferrari ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3 milioni legati alla seconda ...

