Manfredi | «Ricordo il 4-3 sulla Germania | ero piccolo ed è stata l’unica partita che ho visto di notte» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di Napoli, Gaetano, ha preso parte al predella sfida tra Italia e Inghilterra al Maradona sui canali ufficiali della Nazionale, parlando dell’accoglienza sia dell’Italia che dei tifosi inglesi e non solo. Il sindaco ha parlato anche dello scudetto e anche delpiù bello che lo lega agli azzurri.sul clima che si respira a Napoli in questo periodo «C’è una grande festa a Napoli nel riceve la Nazionale dopo 10 anni. » Sullo scudetto? «A Napoli siamo scaramantici ma ci stiamo preparando per la festa» Un argentino a Napoli come Retegui? «Ci auguriamo che lo stadio porti fortuna a come lo è stato in passato per i tanti argentini che sono venuti qui quando giocava Maradona» Sul clima tra i tifosi in questi giorni? «C’è un grande gioia. Ha accolto tutti con grande entusiasmo. Sotto ...