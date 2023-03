Mandato internazionale per Putin, l’Ungheria di Orbán si sfila: «Noi non lo arresteremmo» (Di giovedì 23 marzo 2023) l’Ungheria non è nuova ai distinguo sulle responsabilità russe nella guerra in Ucraina; né sulle risposte politiche da dare all’aggressione – dagli invii di armi a Kiev alle sanzioni contro Mosca. Ma ora la strategia della “differenziazione” del governo di Viktor Orbán si spinge oltre, sul piano del diritto internazionale. Budapest ha fatto sapere oggi infatti che non arresterebbe Vladimir Putin, dando seguito al Mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale, nel caso il presidente russo dovesse mettere piede sul suo territorio nazionale. Lo ha detto il capo di gabinetto di Orbán, Gergely Gulyás, citato dai media locali. Sebbene il governo ungherese abbia aderito alla Corte penale internazionale, ha spiegato Gulyás, il trattato «non è ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023)non è nuova ai distinguo sulle responsabilità russe nella guerra in Ucraina; né sulle risposte politiche da dare all’aggressione – dagli invii di armi a Kiev alle sanzioni contro Mosca. Ma ora la strategia della “differenziazione” del governo di Viktorsi spinge oltre, sul piano del diritto. Budapest ha fatto sapere oggi infatti che non arresterebbe Vladimir, dando seguito ald’arresto spiccato dalla Corte penale, nel caso il presidente russo dovesse mettere piede sul suo territorio nazionale. Lo ha detto il capo di gabinetto di, Gergely Gulyás, citato dai media locali. Sebbene il governo ungherese abbia aderito alla Corte penale, ha spiegato Gulyás, il trattato «non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Le autorità sudafricane terranno consultazioni con la Russia in relazione all'emissione del mandato di arresto da p… - TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - rubio_chef : Interessante la corte penale internazionale abbia emesso un mandato d’arresto per #Putin e mai per Obama. Ah mi sta… - AntoniniValerio : RT @SalazarYulia: Ma che coincidenza! Karim Asad Ahmad Khan, procuratore della Corte penale internazionale dell’ #Aia, colui che ha emanato… - LutherB4891392 : RT @rusembitaly: #Opinione di M.#Zakharvova: ??Nel 1975, a seguito dell'aggressione americana in #Vietnam, gli americani iniziavano a depor… -