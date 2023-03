Mandato dell’Aja, Blinken esorta gli alleati: «Arrestate Putin se passerà sul vostro territorio». Ma gli Usa non sono tenuti a farlo (Di giovedì 23 marzo 2023) Qualsiasi Paese aderente allo Statuto della Corte penale internazionale «dovrebbe arrestare» Vladimir Putin qualora uscisse dalla Russia per recarsi sul suo territorio. È il monito lanciato dal segretario di Stato americano, Antony Blinken, citato da Cnn. «Penso che chiunque sia parte della Corte e abbia degli obblighi dovrebbe adempiervi», ha detto Blinken, rispondendo alla domanda del senatore repubblicano Lindsey Graham durante un’audizione della Commissione per gli stanziamenti al Senato. Nonostante l’appello indirizzato ai leader, in particolare agli alleati europei, il Segretario di Stato non ha voluto chiarire se le autorità Usa sarebbero pronte a consegnare il presidente russo alla Corte penale internazionale nel caso – pur di scuola – quest’ultimo dovesse recarsi negli Stati Uniti. «Non credo ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Qualsiasi Paese aderente allo Statuto della Corte penale internazionale «dovrebbe arrestare» Vladimirqualora uscisse dalla Russia per recarsi sul suo. È il monito lanciato dal segretario di Stato americano, Antony, citato da Cnn. «Penso che chiunque sia parte della Corte e abbia degli obblighi dovrebbe adempiervi», ha detto, rispondendo alla domanda del senatore repubblicano Lindsey Graham durante un’audizione della Commissione per gli stanziamenti al Senato. Nonostante l’appello indirizzato ai leader, in particolare aglieuropei, il Segretario di Stato non ha voluto chiarire se le autorità Usa sarebbero pronte a consegnare il presidente russo alla Corte penale internazionale nel caso – pur di scuola – quest’ultimo dovesse recarsi negli Stati Uniti. «Non credo ...

