Mancini prova a spingere l' Under 21 alle Olimpiadi

(Di giovedì 23 marzo 2023) "Abbiamo giocatori giovani che oggi non sono qui con noi, ma che ci sarebbero stati e che ci saranno da qui a novembre prossimo", si è lasciato scappare Robertonella tradizionale conferenza stampa prepartita di Italia-Inghilterra. E se lunedì aveva rispostodomande dirette relative agli esclusi più in vista (Zaccagni, Casale, Kean e Zaniolo), stavolta il messaggio è stato lievemente più criptico. In una Nazionale che inizia oggi, contro l’Inghilterra, il suo cammino verso l’Europeo del 2024, ci sono altri assenti che fanno meno rumore ma non per questo non destano interrogativi. È il caso di quei ragazzi che sono stati lasciati all’21 di Paolo Nicolato pur avendo le carte in regola per bussare alla porta della Nazionale maggiore, soprattutto considerando che il commissario tecnico ha scelto di proseguire con una ...

L'Italia, mancato l'accesso al mondiale in Qatar, a ripartire contro la nazionale dei Tre ... Situazione d'emergenza per Roberto nel reparto offensivo con le assenze di Ciro Immobile e ... Tutto questo e non solo nei pensieri di Roberto che alla vigilia della sfida di Napoli all' Inghilterra a caricare l'ambiente nonostante l'emergenza cronica sul fronte tecnico, le ...

C'è un'altra qualificazione che non può essere fallita "Abbiamo giocatori giovani che oggi non sono qui con noi, ma che ci sarebbero stati e che ci saranno da qui a novembre prossimo", si è lasciato ...L’Italia di Roberto Mancini in allenamento @livephotosport Anche in difesa ... hanno messo il difensore italiano a dura prova. Ma il mister azzurro si fida dell’esperienza che potrebbe portare in ...