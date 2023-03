Mancini: «Nel secondo tempo ho rivisto una grande Nazionale e questo ci fa ben sperare» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ct della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta contro l’Inghilterra al Maradona Strada subito in salita «Sapevamo che era difficile però abbiamo subito questi due gol su due calcio d’angolo. nel secondo abbiamo dominato e dovevamo fare almeno il pareggio, pensiamo he sarebbe stato giusto Cosa ha fatto la differenza nel secondo tempo «Abbiamo iniziato subito bene perché siamo nati a spessare meglio cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo. Siamo stati squadra. Nel secondo tempo ho rivisto una grande Nazionale e questo ci fa ben sperare» Qual è stato il problema nel primo? «Loro sui calci piazzati sono pericolosi, noi abbiamo concesso il primo per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ct dellaha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la sconfitta contro l’Inghilterra al Maradona Strada subito in salita «Sapevamo che era difficile però abbiamo subito questi due gol su due calcio d’angolo. nelabbiamo dominato e dovevamo fare almeno il pareggio, pensiamo he sarebbe stato giusto Cosa ha fatto la differenza nel«Abbiamo iniziato subito bene perché siamo nati a spessare meglio cosa che non abbiamo fatto nel primo. Siamo stati squadra. Nelhounaci fa ben» Qual è stato il problema nel primo? «Loro sui calci piazzati sono pericolosi, noi abbiamo concesso il primo per ...

