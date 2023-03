Mancini ha scelto | tridente azzurro con Retegui | Berardi e Pellegrini

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le indicazioni della rifinitura di stamattina portano conferme: salvo ripensamenti in extremis del c.t., l'Italia stasera affronterà l'Inghilterra, nella prima gara del cammino di qualificazioni verso ...

Le indicazioni della rifinitura di stamattina portano conferme: salvo ripensamenti in extremis del c.t., l'Italia stasera affronterà l'Inghilterra, nella prima gara del cammino di qualificazioni verso ...... si è lasciato scappare Robertonella tradizionale conferenza stampa prepartita di Italia - ... soprattutto considerando che il commissario tecnico hadi proseguire con una linea ...Resta qualche dubbio su quale sarà l'undici inizialeda Roberto, ma al centro dell'attacco potrebbe esserci Mateo Retegui : la nuova scommessa del ct azzurro ha preferito l'Italia alla ...

Mancini: “Ho scelto il modulo per domani, Retegui mi ricorda il primo Batistuta” SOS Fanta

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro l'Inghilterra, prima gara di qualificazione per Euro 2024. A disposiz ...Quello dell'attaccante, per l'Italia, è un problema serissimo. Colombia, Austria, Belgio, Olanda, Brasile, Argentina, Serbia, Gambia, Francia, Danimarca, Nigeria ...