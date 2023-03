Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ???? Juventus e Roma ?????????????? Manchester United ???? Bayer Leverkusen ???? Siviglia ???? Sporting CP ???? Royale Union SG ???? F… - GiovaAlbanese : Eccoci qua: quarti #UEL ???? Royale Union ???? Bayer Leverkusen ???? Sporting Lisbona ???? Roma ???? Siviglia ???? Juventus ????… - CHAMPXGNEPOETRY : E con il pestone random a Barella anche questa volta Harry Maguire si è dimostrato per quello che è: uno SCARSONE c… - sportli26181512 : Manchester United, deroga a Ratcliffe sull'offerta fuori tempo massimo: C'era tempo fino alle 21 inglesi, le 22 ita… - spiderwholi : me meo, la defensa de inglaterra en mitad manchester city y mitad manchester united ajfjksjf -

Nel 2003 arriva al. La cifra pagata per l'ingaggio è il primo record della sua carriera: 14.349.802 euro. Ronaldo è il calciatore adolescente più pagato di sempre Dopo Sporting ...A chi, per esempio, si domandi cosa abbia vinto Mourinho negli ultimi, va ricordato che con ilha conquistato la Coppa di Lega inglese e l'Europa League e, con la Roma, la ...Le trattative per la vendita delpreso quota dopo che il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha dichiarato di aver presentato una seconda offerta per l'iconica squadra di calcio. La banca d'affari americana Raine ...

Le trattative per la vendita del Manchester United preso quota dopo che il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha dichiarato di aver presentato una seconda offerta per l’iconica squadra di calcio. La ...Tra i nomi valutati dal Manchester United per la campagna acquisti estivi c'è pure Denzel Dumfries. L'esterno destro dell'Inter è tra i nomi più ricorrenti nelle possibili cessioni del club nerazzurro ...