Mancati rinnovi e manovra stipendi: Dybala vuole chiedere alla Juve 54 milioni di euro di danni (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la carta Ronaldo tocca alla carta Dybala. Durante l’interrogatorio dell’ex Juventino per l’inchiesta plusvalenze l’avvocato della Joya Luca Ferrari ha parlato di una richiesta record di 54 milioni di euro nei confronti della Juventus. E di una causa che arriverà se entro il mese di aprile i bianconeri non pagheranno gli stipendi arretrati all’attuale giocatore della Roma. Intanto oggi il giudizio di merito del Consiglio di Stato dirà se la Juve può usare la carta Covisoc nell’appello presso il Coni. Mentre lunedì 27 marzo è in programma l’udienza preliminare del processo penale a Torino. Dal quale si asterrà il pubblico ministero Ciro Santoriello. Che lascia per il convegno in cui disse «Odio la Juventus». Entro metà aprile la ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la carta Ronaldo toccacarta. Durante l’interrogatorio dell’exntino per l’inchiesta plusvalenze l’avvocato della Joya Luca Ferrari ha parlato di una richiesta record di 54dinei confronti dellantus. E di una causa che arriverà se entro il mese di aprile i bianconeri non pagheranno gliarretrati all’attuale giocatore della Roma. Intanto oggi il giudizio di merito del Consiglio di Stato dirà se lapuò usare la carta Covisoc nell’appello presso il Coni. Mentre lunedì 27 marzo è in programma l’udienza preliminare del processo penale a Torino. Dal quale si asterrà il pubblico ministero Ciro Santoriello. Che lascia per il convegno in cui disse «Odio lantus». Entro metà aprile la ...

