L'identificazione dei geni responsabili potrebbe fare luce anche sulle cause di numerose altree infiammatorie di cui oggi non si conoscono le cause. Il primo allarme in ambito ...I 10 migliori libri sulla dieta Kousmine 22 - 03 - 2023 La dieta del metodo Kousmine. Rafforzare il sistema immunitario per prevenire e combattere leLe ricette del metodo Kousmine La salute a tavola. 90 ricette secondo il metodo Kousmine Scegli la salute. Il metodo Kousmine e la sua dieta per adulti e bambini La dieta del ...La NMOSD sono ledei disturbi dello spettro della neuromielite ottica, un gruppo digravi che colpiscono il sistema nervoso centrale, con lesioni che interessano ...

Malattie autoimmuni, una cellula è implicata nella loro insorgenza ilGiornale.it

Le malattie autoimmuni sono particolari patologie caratterizzate da un malfunzionamento del sistema immunitario. Per la precisione le cellule e le glicoproteine che lo costituiscono aggrediscono ...Aumentano le prove dell’influenza che i batteri intestinali (e non solo) esercitano sul nostro cervello, proteggendolo dall’invecchiamento e anche da diverse malattie neurologiche ...