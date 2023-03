Magalli e Guardì pranzano insieme a Roma | trattativa in corso?

(Di giovedì 23 marzo 2023) Primavera. Temperatura mite. Soleno. E il momento giusto per fare un incontro di lavoro: ci giunge voce che Michele, storico papà de I fatti vostri, avrebbe chiamato Giancarloper un invito a pranzo. Nulla di strano, direbbe qualcuno, ma occorre ricordare che dopo l'addio di(un anno e mezzo fa circa) alla Rai i due non si sarebbero più sentiti. Eccetto qualche telefonata durante la malattia di. Adesso. una gola profonda, però, ci racconta che stamattina i due si sono rivisti in un noto ristorante del centro di. Location segreta. Niente paparazzi e tanta curiosità da parte dei lettori. Forsestarà pensando ad un ritorno nel programma di? Chissà. Piazza Italia è stata la sua seconda casa, ma ad un ...

È noto, tra le altre cose, per aver condotto dal 1991 al 2021 il programma I fatti vostri , diretto da Michelee in onda su Rai 2. Giancarlo: la vita privata All'età di 75 anni, l'uomo ...Mi hanno aiutato solo Michelee la sua autrice storica, Giovanna Flora, che mi hanno offerto una rubrica d'attualità per il loro programma condotto da, che l'anno dopo è andato via ...Michele, regista e autore di alcuni format che appartengono ormai alla storia della Rai, a ... da Fabrizio Frizzi a Giancarlo, da Alberto Castagna a Massimo Giletti fino a Salvo Sottile, ...