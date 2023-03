Mafia: Messina Denaro rinuncia all'udienza per le stragi del '92 (Di giovedì 23 marzo 2023) Matteo Messina Denaro ha rinunciato ancora una volta a comparire al processo che si celebra davanti la Corte d'assise d'Appello di Caltanissetta, nell'aula bunker del carcere Malaspina, in cui è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Matteohato ancora una volta a comparire al processo che si celebra davanti la Corte d'assise d'Appello di Caltanissetta, nell'aula bunker del carcere Malaspina, in cui è ...

