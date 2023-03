Mafia, le parole di Alessandra Dolci al convegno di Libera fanno pensare: lo Stato non vince sempre (Di giovedì 23 marzo 2023) La mega indagine contro la ‘ndrangheta lombarda, chiamata Crimine-infinito (nomen omen), è figlia di una precedente inchiesta fatta saltare da una fuga di notizie. Lo ha raccontato Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antiMafia di Milano e magistrata simbolo della lotta alle ‘ndrine del Nord, durante un convegno tenuto nella sede milanese di Bankitalia con Giancarlo Caselli e Ilaria Moroni, direttrice dell’Archivio Flamigni, coordinato da Lorenzo Frigerio, nell’ambito della mobilitazione organizzata da Libera lo scorso 21 marzo, giornata dedicata alle vittime di Mafia. La rivelazione della magistrata si riferisce a fatti avvenuti tempo fa, cioè precedenti al luglio del 2010 quando prese il via l’indagine Crimine-Infinito. Dunque archiviati e superati dalla forza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) La mega indagine contro la ‘ndrangheta lombarda, chiamata Crimine-infinito (nomen omen), è figlia di una precedente inchiesta fatta saltare da una fuga di notizie. Lo ha raccontato, capo della direzione distrettuale antidi Milano e magistrata simbolo della lotta alle ‘ndrine del Nord, durante untenuto nella sede milanese di Bankitalia con Giancarlo Caselli e Ilaria Moroni, direttrice dell’Archivio Flamigni, coordinato da Lorenzo Frigerio, nell’ambito della mobilitazione organizzata dalo scorso 21 marzo, giornata dedicata alle vittime di. La rivelazione della magistrata si riferisce a fatti avvenuti tempo fa, cioè precedenti al luglio del 2010 quando prese il via l’indagine Crimine-Infinito. Dunque archiviati e superati dalla forza di ...

