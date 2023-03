Madri detenute, non si farà nulla per migliorarne la condizione: chi parla di recidiva è in malafede (Di giovedì 23 marzo 2023) La proposta di legge riguardante le detenute Madri passa in Commissione Giustizia della Camera con un emendamento della Lega che allontana la possibilità di benefici nel caso di recidiva e che restringe le alternative al carcere per donne incinte e con bambini piccolissimi. I parlamentari del Pd, che avevano presentato la proposta, ritirano di conseguenza le loro firme, facendo decadere il provvedimento. Un nuovo nulla di fatto, dunque, su un tema, quello dei figli di donne detenute, sul quale tutti si dicono da sempre d’accordo sul dover intervenire con urgenza. La prima volta che il legislatore, dopo che nel 1975 era entrato in vigore l’ordinamento penitenziario, si è occupato segnatamente del tema delle detenute Madri fu nel 2001. Fu scelto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) La proposta di legge riguardante lepassa in Commissione Giustizia della Camera con un emendamento della Lega che allontana la possibilità di benefici nel caso die che restringe le alternative al carcere per donne incinte e con bambini piccolissimi. Imentari del Pd, che avevano presentato la proposta, ritirano di conseguenza le loro firme, facendo decadere il provvedimento. Un nuovodi fatto, dunque, su un tema, quello dei figli di donne, sul quale tutti si dicono da sempre d’accordo sul dover intervenire con urgenza. La prima volta che il legislatore, dopo che nel 1975 era entrato in vigore l’ordinamento penitenziario, si è occupato segnatamente del tema dellefu nel 2001. Fu scelto ...

