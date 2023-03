(Di giovedì 23 marzo 2023) La riforma delle pensioni sta infiammando la. I lavoratori francesi hanno bloccato l’accesso a un terminal dell‘aeroportodedinel corso delle proteste nazionali per l’innalzamento dell’età pensionabile. Interrotti anche i servizi ferroviari. Anche alcune scuole sono state chiuse, mentre i rifiuti si accumulano per le strade, a causa dello sciopero dei netturbini. E la produzione di elettricità è stata tagliata. I sindacati continuano intanto a fare pressioni sul governo affinché ritiri la legge che ritarda il pensionamento di due anni, a 64 anni. L’atmosfera è quella delle giornate cruciali, la mobilitazione di oggi è considerata un bivio dopo le dichiarazioni in tv – ieri – di Emmanuel, che ha ribadito di voler andare fino in fondo con la riforma escludendo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... curioso_molto : RT @SecolodItalia1: “Macron dittatore”, la Francia esplode. Parigi paralizzata, occupato l’aeroporto Charles de Gaulle - Lollowitz : RT @SecolodItalia1: “Macron dittatore”, la Francia esplode. Parigi paralizzata, occupato l’aeroporto Charles de Gaulle - maurizi20709757 : RT @SecolodItalia1: “Macron dittatore”, la Francia esplode. Parigi paralizzata, occupato l’aeroporto Charles de Gaulle - SecolodItalia1 : “Macron dittatore”, la Francia esplode. Parigi paralizzata, occupato l’aeroporto Charles de Gaulle… - mimmamax : RT @73deva73: La differenza tra #Macron e un dittatore sono le elezioni . I francesi si incazzano ma è la seconda volta che lo votano. Chi… -

. No alla tratta degli anziani" è solo uno dei tanti slogan intonati alla grande manifestazione per le strade di Rennes, in Bretagna, a cui hanno aderito migliaia di lavoratori, ...La crisi interna più grave del secondo mandato dinon si è ancora conclusa e lui non ha ... e ha ricordato che la sua paternità non rimonta "a un", ma al leader storico del dopoguerra ...Per Borne, il "49.3" non è "l'invenzione di un". Concretamente, alla fine, a salvare il ... Domenica,aveva esortato il Parlamento ad "andare fino in fondo nell'iter democratico, ...

Riforma pensioni in Francia, la marcia a Rennes: Macron dittatore - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bruxelles, 23 mar. (askanews) – Dovrebbe tenersi questa sera l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del Consiglio europeo di ...Roma, 23 mar. "Macron dittatore. No alla tratta degli anziani" è solo uno dei tanti slogan intonati alla grande manifestazione per le strade di Rennes, in Bretagna, a cui hanno aderito… Leggi ...