M5S sfida Schlein, intervista a Roberto Fico - Il podcast di Marcella Cocchi (Di giovedì 23 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Il leader del M5s marca il territorio a sinistra sull’Ucraina e sui temi ecologici, ma Schlein non raccoglie la s… - Egaleonis : RT @sole24ore: ?? Il leader del M5s marca il territorio a sinistra sull’Ucraina e sui temi ecologici, ma Schlein non raccoglie la sfida e ti… - sole24ore : ?? Il leader del M5s marca il territorio a sinistra sull’Ucraina e sui temi ecologici, ma Schlein non raccoglie la s… - RassegnaZampa : Il #M5S e «l’ossessione» per il nuovo #Pd: concorrenza sui temi, ma sfida sull’#Ucraina - SoniaOranges : L’«ossessione» dei Cinque Stelle per Schlein: sfida aperta sull’Ucraina e concorrenza su tutto -