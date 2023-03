L’Utc riapre alla città | incontri ogni venerdì

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 23 marzo 2023) Si rinnova il rapporto tra l'Urban transition center e la comunità, con la riapertura dell'info point allestito all'interno della Galleria Comunale del Castello Aragonese. A partire dal prossimo e per, dalle 9:30 alle 11:30, le professioniste delLuana Riso, Eliana Baldo e Cinzia Cardone saranno a disposizione di cittadini e stakeholder, come punto d'ascolto per favorire lo scambio di informazioni, proposte e segnalazioni riguardanti la, ma anche come luogo fisico della transizione programmata all'interno del piano "Ecosistema Taranto". Percomunicazione sarà anche possibile utilizzare l'indirizzo e-mail urbancenter@comune.taranto.it.