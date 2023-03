L’Ungheria: non arresteremo Putin se viene qui. La Corte penale internazionale: siete obbligati (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Ungheria avverte la Corte penale internazionale che non arresterà il presidente russo, Vladimir Putin, se dovesse entrare nel Paese, malgrado l’Budapest abbia firmato e ratificato lo Statuto di Roma che istituiva l’organismo. Ma la Cpi replica che Budapest è obbligata avendo firmato il trattato. E’ l‘ultimo scontro fra L’Ungheria e le istituzioni europee e internazionali su tutta una serie di posizioni che Budapest giudica strumentali o, comunque, non in linea con quello che è il governo attuale guidato dal premier Viktor Orban. Venerdì lo stesso Tribunale della Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Putin accusandolo di crimine di guerra per aver deportato illegalmente centinaia di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023)avverte lache non arresterà il presidente russo, Vladimir, se dovesse entrare nel Paese, malgrado l’Budapest abbia firmato e ratificato lo Statuto di Roma che istituiva l’organismo. Ma la Cpi replica che Budapest è obbligata avendo firmato il trattato. E’ l‘ultimo scontro frae le istituzioni europee e internazionali su tutta una serie di posizioni che Budapest giudica strumentali o, comunque, non in linea con quello che è il governo attuale guidato dal premier Viktor Orban. Venerdì lo stesso Tribunale dellaha emesso un mandato di arresto controaccusandolo di crimine di guerra per aver deportato illegalmente centinaia di ...

