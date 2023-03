L’ultimo addio alla mamma di Rita Decrescenzo, la tiktoker napoletana regina del trash, dove sacro e profano si mescolano (Di giovedì 23 marzo 2023) Lacrime e selfie, Ave Maria e boccuccia. Il dolore è veracemente autentico, subito postato sul profilo ufficiale. Dopo L’ultimo mortal sospiro, stette la spoglia immemore (come scriveva il Manzoni). Rita Decrescenzo, l’influencer del Pallonetto, con oltre 4 milioni di visualizzazioni ha celebrato sabato il funerale della madre: “addio mamma, sei tutta la mia vita”, la prima condivisione social del lutto con il suo pubblico. E comincia il “consuolo”, la catena di solidarietà nel lutto della antica cultura napoletana con cibo e bevande a conforto dei familiari. Rita con piglio svelto trasferisce la salma in un club del calcio Napoli in via Egiziaca a Pizzofalcone. Via le bandierine della squadra azzurra, sostituito il poster di Maradona (già beatificato) con quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Lacrime e selfie, Ave Maria e boccuccia. Il dolore è veracemente autentico, subito postato sul profilo ufficiale. Dopomortal sospiro, stette la spoglia immemore (come scriveva il Manzoni)., l’influencer del Pallonetto, con oltre 4 milioni di visualizzazioni ha celebrato sabato il funerale della madre: “, sei tutta la mia vita”, la prima condivisione social del lutto con il suo pubblico. E comincia il “consuolo”, la catena di solidarietà nel lutto della antica culturacon cibo e bevande a conforto dei familiari.con piglio svelto trasferisce la salma in un club del calcio Napoli in via Egiziaca a Pizzofalcone. Via le bandierine della squadra azzurra, sostituito il poster di Maradona (già beatificato) con quello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_piccolo : Martedì l’ultimo addio a Giuliano Gelci, anima di Arci servizio civile - gayaquebaila : e se ti guardo in faccia, ti dico solo 'amore' perchè mi riesce difficile spiegartelo a parole e con l'ultimo bacio… - webecodibergamo : In chiesa l’ultimo saluto alla 53enne caduta in montagna. Don Bonanomi: ricordiamola per quello che amava fare. - emilioquintieri : RT @Radio1Rai: #MareFuori Stasera su @RaiDue l'ultimo episodio della terza stagione. La serie è ambientata in un Istituto di pena minorile,… - Dony_Lalla : L'addio di Filippo è qualcosa che ti prendere l'anima, te l'accartoccia e te la strappa fino a quando anche l'ultim… -

Nicolas Maupas e Valentina Romani salutano (per sempre) Mare Fuori: il commovente post L'ultimo episodio ha raccontato perciò il commovente addio a quegli amici che lo hanno aiutato a crescere ( Carmine , Pino e Cardiotrap ) e quegli educatori che sono diventati delle guide per lui (il ... Addio a Lucy Salani, se ne va l'unica trans sopravvissuta ai campi di concentramento Salani "ha illuminato la storia del nostro movimento", scrive l'Arcigay nazionale con una nota ...ultimi decenni è stata la grande famiglia di Lucy e ringraziamo di cuore le persone che fino all'ultimo ... Addio a Giuseppe Disnan, figura chiave della psicologia trentina: ''Ciao Beppi da tutti noi'' Una sorta di saluto dolce ma con sguardo sempre attento e vigile sulle tematiche riguardano l'infanzia che Giuseppe ha voluto lasciare dopo di sé. Un ultimo lavoro attento e appassionato dotato di ... episodio ha raccontato perciò il commoventea quegli amici che lo hanno aiutato a crescere ( Carmine , Pino e Cardiotrap ) e quegli educatori che sono diventati delle guide per lui (il ...Salani "ha illuminato la storia del nostro movimento", scrive'Arcigay nazionale con una nota ...ultimi decenni è stata la grande famiglia di Lucy e ringraziamo di cuore le persone che fino all'...Una sorta di saluto dolce ma con sguardo sempre attento e vigile sulle tematiche riguardano'infanzia che Giuseppe ha voluto lasciare dopo di sé. Unlavoro attento e appassionato dotato di ... SCHIO | L’ULTIMO ADDIO AD ANDREA: «LA TUA LUCE, COME UNA PRIMAVERA INCANTATA» Rete Veneta