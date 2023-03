L'ultima idea di Sala per vessare i cittadini (Di giovedì 23 marzo 2023) Non bastava bloccare la circolazione alle auto a benzina euro 2 e a quelle a diesel euro 4 ed euro 5, adesso il sindaco di Milano dichiara guerra a tutte le vetture non elettriche Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Non bastava bloccare la circolazione alle auto a benzina euro 2 e a quelle a diesel euro 4 ed euro 5, adesso il sindaco di Milano dichiara guerra a tutte le vetture non elettriche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : L'ultima idea di ADL: mille ospiti sulla crociera per la festa Scudetto - NapoliAddict : L'ultima idea di ADL: mille ospiti sulla crociera per la festa Scudetto #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | T… - m_spagna : @MicheleBonates3 @fcister69 @HoaraBorselli un lapsus è l’ultima spiaggia per opporsi a ragioni di merito quando non… - Daniele20052013 : #Calciomercato. #Juventus, l'ultima idea per l'attacco è #Lauriente del #Sassuolo - verdeeviola11 : I primi giorni dopo l'entrata di Micol in questo (squallido) gf pensavo di lei che mi piaceva tanto quanto invece n… -