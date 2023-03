Lukaku | con il Belgio può ritrovare le certezze perse al Mondiale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le speranze dell’Inter di riavere il veropassano anche da questa sosta per le nazionali, fra qualificazioni agli Europei e amichevoli. Le partite che giocherà con ilpossono essere fondamentali per aiutarlo ala continuità e la migliore condizione fisica. FIDUCIA PERSA… IN QATAR ? La stagione di Romelufinora non è andata come tutti si aspettavano. Sicuramente gli infortuni non lo hanno aiutato a raggiungere gli standard ai quali aveva abituato i tifosi dell’Inter. Però da un attaccante come lui è logico aspettarsi qualcosa di più. Un altro fattore che ha contribuito ad accrescere le sue difficoltà è stato probabilmente il suo deludetecon il. In Qatar ha potuto disputare solo l’ultima e decisiva partita del girone con la Croazia, ed è ...

invece a dir la verità il Mondiale lo ha compromesso gli infortuni a Milano e poi, dopo una rincorsa affannosa, in Qatar ha trovato in cima alla salita solo una grande delusione.

Inter: Lukaku e Brozovic, le nazionali per ritrovare smalto Sky Sport

Da Inzaghi a Brozovic fino a Lukaku, nessuno è certo del proprio destino Dopo la sconfitta con la Juventus, che rappresenta il nono k.o. su 27 partite per l’Inter, la panchina già traballante di ...Mi ricordo paragoni con Lewandowski, classifiche in cui non era inserito uno come Kane. Lukaku è un bel giocatore, però pensavo andasse meglio. Purtroppo è limitato in tanto cose, gli manca anche la ...