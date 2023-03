Luisa Ranieri in vacanza alle Maldive: il primo bikini dell’estate è da urlo, si può solo invidiare (Di giovedì 23 marzo 2023) Luisa Ranieri in vacanza alle Maldive, il primo bikini dell’estate è veramente da urlo: fisico da far invidia. Napoletana classe ’73, Luisa Ranieri continua sempre ad essere coinvolta in nuovi progetti cinematografici e televisivi, andando ad aggiungere un successo dopo l’altro alla sua brillante carriera. Il debutto arriva più di vent’anni fa, nel 2001, nella pellicola di successo di Leonardo Pieraccioni Il principe e il pirata; da quel momento in poi, la Ranieri non si è più fermata. Luisa Ranieri bellissima, corpo scolpito in costume: ecco il primo bikini dell’anno (foto: ANSA/ETTORE FERRARI) – ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)in, ilè veramente da: fisico da far invidia. Napoletana classe ’73,continua sempre ad essere coinvolta in nuovi progetti cinematografici e televisivi, andando ad aggiungere un successo dopo l’altro alla sua brillante carriera. Il debutto arriva più di vent’anni fa, nel 2001, nella pellicola di successo di Leonardo Pieraccioni Il principe e il pirata; da quel momento in poi, lanon si è più fermata.bellissima, corpo scolpito in costume: ecco ildell’anno (foto: ANSA/ETTORE FERRARI) – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wipedbadlands : per me luca zingaretti e luisa ranieri sono l’esatto equivalente italiano di daniel craig e rachel weisz - Puntoint : @nocanalina @iodalmare70 @Massi1926 @Mr_Mrk1 @GuglielmoGrella @sweetbitch76 @Sign_Carunchio @OCardinal17 Maro Luisa… - Rokko641 : @depierro84 Lei somiglia tanto all'attrice Napoletano Luisa Ranieri...complimenti.!!. - Eccomi66462074 : RT @jdol_onlyou: Pazzesche Chiara Iezzi e Luisa Ranieri - ciaociaoate : NO MA MONICA BELLUCCI E LUISA RANIERI FUORI DALLA CLASSIFICA, THE AUDACITY #100x100ItaliaSpecial -