Luis Sal | chi è lo youtuber e conduttore di Muschio Selvaggio

Arrivato alla conduzione di Muschio Selvaggio con Fedez, Luis Sal è il migliore amico del rapper milanese. La sua fama arriva principalmente da YouTube e successivamente da Celebrity Hunted dove, insieme a Fedez, ha vinto la prima edizione del programma di Prime Video. Nato nel 1997, vive a Bologna, per anni si è pensato che Luis Sal fosse il nome d'arte ma poi lo stesso youtuber ha confermato che in realtà è il suo vero nome. Italo-argentino, nei suoi video e in qualche intervista, racconta dei suoi due fratelli che compaiono talvolta nei suoi progetti. La sua carriera inizia presto. Già nel 2009 apre il suo primo canale YouTube e di lì a poco i consensi arrivano subito. Oggi, Luis Sal vanta oltre 1,46 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni.

