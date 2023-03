“Lui puzza, noi ci ritiriamo”. Isola dei Famosi 2023, rivolta per il concorrente: di chi parlano (Di giovedì 23 marzo 2023) Concorrenti del reality in rivolta perché un vip “puzza troppo“. Una storia davvero strana giunge su un famoso reality e sui relativi concorrenti. Il nome dello show non è rivelato, ma si può ipotizzare che si tratti dell’Isola dei Famosi che tra poco prenderà il via. Per il programma condotto da Ilary Blasi sembra ormai tutto pronto, si parte il 17 aprile, a due settimane dalla fine del GF Vip 7. Proprio recentemente è arrivato l’ok di una concorrente, si tratta della 72enne Corinne Cléry, la quale ha dichiarato: “Mi permetterebbe di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’“. Intanto Ilary Blasi avrebbe detto di no a Flavia Vento, che avrebbe dovuto partecipare con sua sorella, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Concorrenti del reality inperché un vip “troppo“. Una storia davvero strana giunge su un famoso reality e sui relativi concorrenti. Il nome dello show non è rivelato, ma si può ipotizzare che si tratti dell’deiche tra poco prenderà il via. Per il programma condotto da Ilary Blasi sembra ormai tutto pronto, si parte il 17 aprile, a due settimane dalla fine del GF Vip 7. Proprio recentemente è arrivato l’ok di una, si tratta della 72enne Corinne Cléry, la quale ha dichiarato: “Mi permetterebbe di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’“. Intanto Ilary Blasi avrebbe detto di no a Flavia Vento, che avrebbe dovuto partecipare con sua sorella, a ...

