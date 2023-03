L’Uefa apre un’inchiesta sul Barcellona: ecco perché rischia l’esclusione dalle coppe (Di giovedì 23 marzo 2023) In Spagna dal punto di vista sportivo non rischia nulla, in Europa invece il Barcellona trema. L’Uefa ha aperto un’inchiesta sul caso Negreira: i pagamenti effettuati dalla società blaugrana dal 2001 fino al 2018 alla società dell’allora vicepresidente della commissione arbitri, José Maria Enriquez Negreira. In tutto circa 7 milioni di euro, che sono valsi per il Barcellona e i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu l’accusa ufficiale di corruzione. La Procura spagnola è convinta che dietro a quelle rate ci fosse un accordo specifico: portare avanti azioni “tendenti a favorire il club nel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate dalla Società, e quindi nei risultati delle gare”. Sono parole che a Nyon hanno letto con attenzione per un motivo specifico. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) In Spagna dal punto di vista sportivo nonnulla, in Europa invece iltrema.ha apertosul caso Negreira: i pagamenti effettuati dalla società blaugrana dal 2001 fino al 2018 alla società dell’allora vicepresidente della commissione arbitri, José Maria Enriquez Negreira. In tutto circa 7 milioni di euro, che sono valsi per ile i suoi ex presidenti Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu l’accusa ufficiale di corruzione. La Procura spagnola è convinta che dietro a quelle rate ci fosse un accordo specifico: portare avanti azioni “tendenti a favorire il club nel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate dalla Società, e quindi nei risultati delle gare”. Sono parole che a Nyon hanno letto con attenzione per un motivo specifico. ...

