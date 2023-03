L’UEFA apre indagine sul Barça per il caso Negreira (Di giovedì 23 marzo 2023) La UEFA ha ufficialmente aperto una indagine sul Barcellona per il caso Negreira, legato ai pagamenti da parte del club blaugrana nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. “In conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’indagine riguardante una potenziale violazione del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) La UEFA ha ufficialmente aperto unasul Barcellona per il, legato ai pagamenti da parte del club blaugrana nei confronti dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. “In conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, gli Ispettori Etici e Disciplinari UEFA sono stati nominati oggi per condurre un’riguardante una potenziale violazione del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - CueVARsaONG : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - 1974jrgd : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - cdlm6ix : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - jmm14915071 : RT @tancredipalmeri: ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” -

Roma - Barcelona 0 - 1: decide Paralluelo ...Roma e si prepara per il ritorno dei quarti di finale di UEFA ... Paralluelo apre le marcature 82' : Andressa Alves conclude a lato 84'... Mapi León sfiora l'esterno della rete con un sinistro da appena ... Roma - Barcelona 0 - 1: il Bar a vince ma non straripa ...Roma e si prepara per il ritorno dei quarti di finale di UEFA ... Paralluelo apre le marcature 82' : Andressa Alves conclude a lato 84'... Mapi León sfiora l'esterno della rete con un sinistro da appena ... Credit Suisse, il fallimento minaccia lo sport in Svizzera La crisi di Credit Suisse , acquisita da Ubs , apre una enorme breccia nel cuore dello sport elvetico . In ... l'Association Suisse de ... A scegliere sarà l'Uefa, che con il suo Comitato esecutivo ... ...Roma e si prepara per il ritorno dei quarti di finale di... Paralluelole marcature 82' : Andressa Alves conclude a lato 84'... Mapi León sfiora'esterno della rete con un sinistro da appena ......Roma e si prepara per il ritorno dei quarti di finale di... Paralluelole marcature 82' : Andressa Alves conclude a lato 84'... Mapi León sfiora'esterno della rete con un sinistro da appena ...La crisi di Credit Suisse , acquisita da Ubs ,una enorme breccia nel cuore dello sport elvetico . In ...'Association Suisse de ... A scegliere sarà, che con il suo Comitato esecutivo ... Stesso proprietario per due club in Champions La UEFA apre all ... Calcio e Finanza