L'Ucraina potrebbe perdere oltre un terzo della sua popolazione entro il 2052 (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – La guerra in Ucraina sta mettendo a dura prova la stabilità demografica del Paese. Si stima che alla fine di gennaio 2023 ci siano stati circa 5,3 milioni di sfollati in tutta L'Ucraina, mentre circa 7 milioni erano le persone fuggite all'estero, con circa 4 milioni nell'UE. Ciò significa che la guerra ha spostato tra il 25% e il 30% dell'intera popolazione ucraina all'interno e all'esterno delL'Ucraina. La popolazione ucraina si stava già riducendo rapidamente prima della guerra a causa dei bassi tassi di natalità, degli alti livelli di mortalità e degli alti tassi di emigrazione. Secondo la Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea, . I ricercatori hanno sviluppato quattro scenari con diverse ipotesi sulla durata della guerra, sul ...

