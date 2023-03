Luca Onestini, i fan del GF Vip non perdonano: nuovi attacchi per il vippone (Di giovedì 23 marzo 2023) Luca Onestini nuovamente nella bufera: il gieffino messo nel mirino dopo gli atteggiamenti mostrati al GF Vip La seconda avventura di Luca Onestini al GF Vip è stata contraddistinta da forti critiche. Un cammino totalmente diverso rispetto a quanto visto nel corso della prima volta nel reality, dove l’ex Uomini e Donne ha colpito tutti raggiungendo il secondo posto finale dietro le spalle di Daniele Bossari. Dopo aver ricevuto bordate da destra e manca, nelle scorse ore il modello romagnolo è stato nuovamente attaccato sui social per gli atteggiamenti mostrati sia nei confronti di Nikita Pelizon che di Oriana Marzoli. “Luca che utilizza Oriana e Nikita per le dinamiche del programma”, “Il mestierante sta mestierando forte in questi giorni, povere Nikita e Oriana”, “Onesto solo di cognome, ma neanche”, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023)nuovamente nella bufera: il gieffino messo nel mirino dopo gli atteggiamenti mostrati al GF Vip La seconda avventura dial GF Vip è stata contraddistinta da forti critiche. Un cammino totalmente diverso rispetto a quanto visto nel corso della prima volta nel reality, dove l’ex Uomini e Donne ha colpito tutti raggiungendo il secondo posto finale dietro le spalle di Daniele Bossari. Dopo aver ricevuto bordate da destra e manca, nelle scorse ore il modello romagnolo è stato nuovamente attaccato sui social per gli atteggiamenti mostrati sia nei confronti di Nikita Pelizon che di Oriana Marzoli. “che utilizza Oriana e Nikita per le dinamiche del programma”, “Il mestierante sta mestierando forte in questi giorni, povere Nikita e Oriana”, “Onesto solo di cognome, ma neanche”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Qualcosa sembra aver raffreddato i rapporti tra Oriana e Onestini: il confronto tra loro è immediato! #GFVIP - mylove__20 : RT @itsgr_: in un mondo di amici come luca onestini sceglierò sempre persone come edoardo tavassi #oriele - FiollaBaron : RT @Choosethebestf1: La gelosia morbosa della espagnolita verso Onestini fa molto riflettere (povero Daniele) E poi cosa fa? Attacca nikita… - ____onji : RT @JessicaBerti10: La Phata è molesta, inopportuna, maleducata, invadente e fuori luogo. Luca subisce da 4 mesi pressione anche basta #gf… - gaiamentepazza : RT @EderaParrella: Lo sport preferito di Onestini è FAR PASSARE NIKITA PER PAZZA quando il riavvicinamento con tanto di tirata di capelli,… -