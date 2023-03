«Luca azzurro per sempre», la Nazionale ricorda Gianluca Vialli prima di Italia-Inghilterra – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gioco di luci sul campo e di ombre sugli spalti ha segnato il prepartita di Italia-Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli nella partita di qualificazioni europee. Sul rettangolo di gioco, la scritta «Luca azzurro per sempre»: è la prima partita giocata dalla Nazionale dopo la morte di GianLuca Vialli e l’Italia, che nel 2021 trionfò a Wembley proprio con Vialli in panchina come assistente del ct Roberto Mancini, suo grande amico fin dai tempi della Sampdoria, gli ha reso omaggio. Una scritta che è cucita anche all’interno della maglia dei giocatori in campo. March 23, 2023 su Open Leggi anche: L’omaggio del Chelsea a GianLuca Vialli: giocatori in ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Un gioco di luci sul campo e di ombre sugli spalti ha segnato il prepartita diallo stadio Maradona di Napoli nella partita di qualificazioni europee. Sul rettangolo di gioco, la scritta «per»: è lapartita giocata dalladopo la morte di Giane l’, che nel 2021 trionfò a Wembley proprio conin panchina come assistente del ct Roberto Mancini, suo grande amico fin dai tempi della Sampdoria, gli ha reso omaggio. Una scritta che è cucita anche all’interno della maglia dei giocatori in campo. March 23, 2023 su Open Leggi anche: L’omaggio del Chelsea a Gian: giocatori in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : “Luca, Azzurro per sempre”. #Vialli #ItaliaInghilterra - GoalItalia : Luca, Azzurro per sempre ?? Il ricordo di Vialli, cucito sulla maglia e impresso nel cuore ???? #ItaliaInghilterra - angelomangiante : Luca, Azzurro per sempre. #Vialli ?? #ITAENG - Manuel97__ : RT @angelomangiante: Luca, Azzurro per sempre. #Vialli ?? #ITAENG - SantiSpave : RT @FBiasin: “Luca, Azzurro per sempre”. #Vialli #ItaliaInghilterra -