Lombardia: ok giunta a 83 mln per interventi contro dissesto idrogeologico (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - È di 83 milioni di euro l'ammontare degli stanziamenti destinati a combattere il dissesto idrogeologico su tutto il territorio lombardo. La delibera, approvata oggi durante la seduta di giunta della Regione Lombardia, prevede, tramite la messa a sistema di tre programmi di intervento, l'attivazione di 38 azioni mirate. "Ci siamo adoperati tempestivamente -spiega l'assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi- affinché tutte le province lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L'impegno preso oggi rappresenta infatti un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - È di 83 milioni di euro l'ammontare degli stanziamenti destinati a combattere ilsu tutto il territorio lombardo. La delibera, approvata oggi durante la seduta didella Regione, prevede, tramite la messa a sistema di tre programmi di intervento, l'attivazione di 38 azioni mirate. "Ci siamo adoperati tempestivamente -spiega l'assessore regionale a Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi- affinché tutte le province lombarde ricevessero adeguati finanziamenti per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. L'impegno preso oggi rappresenta infatti un passo significativo e concreto verso la tutela delle comunità locali, con investimenti mirati per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al ...

Astuti: 'Regione spieghi quale piano ha in mente per evitare il declassamento dell'ospedale di Saronno' Ormai, invece, questa incapacità da parte di Regione Lombardia di gestire il proprio sistema ... " Vogliamo sapere qual è il progetto straordinario che la nuova/vecchia giunta regionale ha in mente per ... Azzerare il consumo di suolo, la richiesta dei cittadini al sindaco Sala E' la richiesta avanzata al sindaco di Milano Beppe Sala e alla sua giunta da una serie di associazioni e comitati milanesi tra cuoi ForestaMI e poi DimenticaMI Cittadini di #BagnaMI, Lipu Sezione ... Mia Fair, la fiera dedicata all'immagine fotografica Dal 23 al 26 marzo torna MIA Fair " Milano Image Art Fair, la più consolidata e riconosciuta fiera italiana interamente dedicata all'immagine fotografica, ideata da Fabio Castelli, giunta alla sua XII edizione. Per il terzo anno consecutivo è SUPERSTUDIO MAXI a Milano (via Moncucco 35) ad accogliere gli stand degli espositori italiani e stranieri e delle varie iniziative che ... Fontana: 10/3 presentazione Giunta, grazie forze politiche per unità