Lombardia | contrasto disagio minorile | dotazione finanziaria sale a 2 | 7 mln

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Altri 485.000 euro si aggiungono allo stanziamento di 2.213.000 euro, raggiungendo così 2,7 milioni, previsti per i piani di azione territoriali da parte delle Ats, oltre alla proroga della scadenza al 30 giugno per realizzare al meglio i percorsi e le modalità di intervento finalizzati al contrasto del disagio dei minori. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. Più tempo e più risorse alle Agenzie di tutela della salute (Ats), alle quali spetta il compito di predisporre interventi per il contrasto del disagio minorile: "Vogliamo farci carico delle fragilità delle famiglie e investire sulla prevenzione e sulla ...

