Lo sport nella Costituzione italiana: arriva il via libera all’unanimità in Commissione (Di giovedì 23 marzo 2023) Lo sport compie un altro passo per essere riconosciuto all’interno della Costituzione italiana: la Commissione affari costituzionali ha approvato infatti all’unanimità la proposta di legge costituzionale che era stata già approvata in prima lettura dal Senato. Ad aprile il testo andrà in Aula a Montecitorio: per il varo definitivo occorrerà la doppia lettura conforme dei due rami del Parlamento. Il testo della riforma approvata inserisce all’articolo 33 della Carta il seguente comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Alla seduta in Commissione ha preso parte anche il ministro Andrea Abodi. “Si tratta – ha detto uno dei due relatori, Mauro Berruto (Pd) – di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Locompie un altro passo per essere riconosciuto all’interno della: laaffari costituzionali ha approvato infattila proposta di legge costituzionale che era stata già approvata in prima lettura dal Senato. Ad aprile il testo andrà in Aula a Montecitorio: per il varo definitivo occorrerà la doppia lettura conforme dei due rami del Parlamento. Il testo della riforma approvata inserisce all’articolo 33 della Carta il seguente comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme”. Alla seduta inha preso parte anche il ministro Andrea Abodi. “Si tratta – ha detto uno dei due relatori, Mauro Berruto (Pd) – di una ...

