Lo scrittore Marco Rovelli | “Le proteste di piazza in Francia riguardano la vita | non solo il lavoro e le pensioni”

Marco Rovelli, insegnante di storia e filosofia di scuola secondaria, ha da poco pubblicato per Minimum Fax "Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui", ultimo di una serie di libri che toccano anche il tema degli equilibri tra tempi di vita e quelli del lavoro. Cosa pensa delle proteste a cui assistiamo in questi giorni in Francia contro l'aumento a 64 anni dell'età per andare in pensione? In Italia la soglia è di 67 anni… Le proteste a cui assistiamo oggi in Francia ma che domani riguardano la vita e non solo il lavoro. Nella nostra società ipermoderna infatti il tempo del lavoro si mangia, colonizza, quello della vita.

