"Lo hanno trovato morto". Scoperta choc in casa, piange la musica italiana: aveva 54 anni (Di giovedì 23 marzo 2023) Lutto nella musica italiana, il batterista trovato morto nella sua casa. La notizia ha scioccato tutti. Talento enorme aveva 54 anni. Si era ritirato dalla scena musicale alla fine del 2020, per dedicarsi all'insegnamento: era diventato infatti un docente di Scienze alle scuole medie. Una scelta spiegata attraverso un lungo post. "Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell'undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative – aveva scritto – Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop". "Per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente: questa l'origine dei generici "motivi personali" che vi comunicammo all'epoca.

