LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 5 i fuggitivi di giornata! 60 km al traguardo, 2 i minuti di vantaggio sul gruppo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 15.50 Mancano una 30ina di km al Coll de Lligabosses. 15.45 Sono 60 i km al traguardo! 15.40 Giulio Ciccone si era fermato a bordo strada per un problema, probabilmente di natura meccanica, ma ora sembra essere tutto ok. 15.35 Distacco fra i battistrada e il gruppo: 2’35”. 15.30 Sono 70 i km al traguardo! 15.25 In testa al gruppo vi sono sempre Cofidis, INEOS Grenadiers e la Alpecin. 15.20 Media di gara intorno ai 43,0 km/h in questo momento. 15.15 Superate ampiamente le due ore di corsa. 15.10 Prossima asperità da individuare è il Coll de Lligabosses, che però dista ancora 50 km circa. 15.05 I 5 fuggitivi di giornata procedono in accordo: Nans ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 15.50 Mancano una 30ina di km al Coll de Lligabosses. 15.45 Sono 60 i km al! 15.40 Giulio Ciccone si era fermato a bordo strada per un problema, probabilmente di natura meccanica, ma ora sembra essere tutto ok. 15.35 Distacco fra i battistrada e il: 2’35”. 15.30 Sono 70 i km al! 15.25 In testa alvi sono sempre Cofidis, INEOS Grenadiers e la Alpecin. 15.20 Media di gara intorno ai 43,0 km/h in questo momento. 15.15 Superate ampiamente le due ore di corsa. 15.10 Prossima asperità da individuare è il Coll de Lligabosses, che però dista ancora 50 km circa. 15.05 I 5di giornata procedono in accordo: Nans ...

