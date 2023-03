LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 130 km al traguardo! Sono 5 i fuggitivi di giornata (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 14.25 La media di gara è di poco superiore ai 45 km/h. 14.20 In gruppo Sono Cofidis e INEOS Grenadiers a fare l’andatura. 14.15 I fuggitivi hanno circa tre minuti di vantaggio sul gruppo. 14.10 Mancano 130 km al traguardo! 14.05 Sono 5 i fuggitivi di giornata: Nans Peters (AG2R Citroën), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Torstein Træen (Uno-X), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). 14.00 Ci siamo! Eccoci con il racconto di una nuova tappa della Volta a Catalunya 2023. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 14.25 La media di gara è di poco superiore ai 45 km/h. 14.20 In gruppoCofidis e INEOS Grenadiers a fare l’andatura. 14.15 Ihanno circa tre minuti di vantaggio sul gruppo. 14.10 Mancano 130 km al14.055 idi: Nans Peters (AG2R Citroën), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Torstein Træen (Uno-X), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma). 14.00 Ci siamo! Eccoci con il racconto di una nuovadella. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla ...

