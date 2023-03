LIVE – UYSS New York-Arezzo 0-0 | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

(Di giovedì 23 marzo 2023) LadiNew, match della seconda giornata del girone 6 deldi. Continua la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo secondo round, si sfideranno gli statunitensi dell’Newed i toscani dell’. Il palcoscenico sarà quello dello Stadio “Faralli” di Castiglion Fiorentino (AR). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di giovedì 23 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH PROGRAMMA OTTAVI TABELLONE OTTAVI TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DEL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE - Sampdoria-UYSS New York 5-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) - infoitsport : LIVE - Sampdoria-UYSS New York 4-0, Torneo di Viareggio 2023 (DIRETTA) -

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine QUALIFICAZIONI EURO 2024 16.00 Kazakistan - ...00 Ladegbuwa U19 - Imolese U19 15:00 Serie D team U19 - Sport Recife U19 15:00New York U19 - ......00SRF Nkoranza Warriors U19 - Arezzo U19 Rinviata Serie D team U19 - Imolese U19 3 - 0 (*) Sport Recife U19 - Ladegbuwa U19 15:00SRF Sampdoria U19 -New York U19 0 - 0 (*) PARAGUAY PRIMERA ......alle ore 15 quasi tutte le partite della Viareggio Cup gruppo B a eccezione di Sampdoria -New ... Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ...

LIVE - UYSS New York-Arezzo, Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, decimo appuntamento del round robin dei Mondiali femminili di curling 2023. Le azzurre conti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Ambasciatore russo in Usa: Occidente porta ad Armageddon LIVE ...