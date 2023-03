LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Healy batte Pozzovivo e Padun allo sprint (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 15.42 Rimane comunque una buonissima prova da parte del lucano, che ricordiamo essere al debutto stagionale dopo un inverno in attesa dell’offerta giusta per continuare a correre a quarant’anni suonati. 15.40 Buon gioco di squadra da parte della EF: Padun ha tirato lo sprint ad Healy che ha avuto vita facile nel battere Pozzovivo, non un fulmine di guerra in volata. 15.39 Pozzovivo è secondo allo sprint, avanti a Mark Padun. 15.39 Vince Ben Healy! Vittoria per l’irlandese della EF Education-Easypost, sua la terza tappa della Settimana ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 15.42 Rimane comunque una buonissima prova da parte del lucano, che ricordiamo essere al debutto stagionale dopo un inverno in attesa dell’offerta giusta per continuare a correre a quarant’anni suonati. 15.40 Buon gioco di squadra da parte della EF:ha tirato loadche ha avuto vita facile nelre, non un fulmine di guerra in volata. 15.39è secondo, avanti a Mark. 15.39 Vince Ben! Vittoria per l’irlandese della EF Education-Easypost, sua la terzadella...

