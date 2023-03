LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Healy batte Pozzovivo e Padun allo sprint, Schmid rimane leader della generale (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della VOLTA A CATALUNYA 15.52 Nel gruppo dei contrattaccanti non era segnalato Sean Quinn, quindi Walter Calzoni potrebbe aver guadagnato un posto nella generale, salendo così in seconda piazza alle spalle di Schmid. 15.50 La top 10 della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali, con partenza ed arrivo a Forlì: 1 Healy Ben EF Education-EasyPost 0:00 2 Pozzovivo Domenico Israel – Premier Tech 0:00 3 Padun Mark EF Education-EasyPost 0:00 4 STAUNE-MITTET Johannes Jumbo-Visma 0:00 5 COVILI Luca Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 0:00 6 DE TIER Floris Bingoal WB 0:00 7 TERCERO ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAVOLTA A CATALUNYA 15.52 Nel gruppo dei contrattaccanti non era segnalato Sean Quinn, quindi Walter Calzoni potrebbe aver guadagnato un posto nella, salendo così in seconda piazza alle spalle di. 15.50 La top 10terzaInternazionale Coppi&Bartali, con partenza ed arrivo a Forlì: 1Ben EF Education-EasyPost 0:00 2Domenico Israel – Premier Tech 0:00 3Mark EF Education-EasyPost 0:00 4 STAUNE-MITTET Johannes Jumbo-Visma 0:00 5 COVILI Luca Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 0:00 6 DE TIER Floris Bingoal WB 0:00 7 TERCERO ...

