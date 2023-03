LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 60 km (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali! Quella di oggi, con partenza e arrivo a Forlì, è la frazione più breve della cinque giorni di corsa, ma nonostante i nemmeno 140 chilometri si prospetta un altro arrivo tra pochi elementi nel velodromo intitolato a Glauco Servadei. Gara che inizia subito con il naso all’insù, salendo verso Rocca delle Caminate. Non ci sono delle pendenze troppo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadellaInternazionale Coppi&Bartali! Buongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadellaInternazionale Coppi&Bartali! Quella di, con partenza e arrivo a Forlì, è la frazione più breve della cinque giorni di corsa, ma nonostante i nemmeno 140 chilometri si prospetta un altro arrivo tra pochi elementi nel velodromo intitolato a Glauco Servadei. Gara che inizia subito con il naso all’insù, salendo verso Rocca delle Caminate. Non ci sono delle pendenze troppo ...

