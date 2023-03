LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: fuga ripresa a poco più di 20 chilometri dal traguardo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 15.11 Anche se parlare di gruppo è un’iperbole: sono rimasti una trentina di unità. 15.08 Attacco neutralizzato, GRUPPO COMPATTO a meno di 25 chilometri dal traguardo. 15.05 E sotto la spinta dei Wolfpack, il margine si sta riducendo, ora attorno ai 20”. 15.02 Passati i -30 chilometri dal traguardo. La Soudal-Quick Step di Mauro Schmid sta spingendo per riagganciare la fuga. 14.59 Comunque vada, Walter Calzoni (Q36.5) sta dimostrando tutte le sue qualità. Il ventunenne di Brescia è passato professionista quest’anno e si era già fatto notare al Tour du Rwanda, arrivando secondo nella generale. 14.56 Fra una decina di chilometri si tornerà ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 15.11 Anche se parlare di gruppo è un’iperbole: sono rimasti una trentina di unità. 15.08 Attacco neutralizzato, GRUPPO COMPATTO a meno di 25dal. 15.05 E sotto la spinta dei Wolfpack, il margine si sta riducendo, ora attorno ai 20”. 15.02 Passati i -30dal. La Soudal-Quick Step di Mauro Schmid sta spingendo per riagganciare la. 14.59 Comunque vada, Walter Calzoni (Q36.5) sta dimostrando tutte le sue qualità. Il ventunenne di Brescia è passato professionista quest’anno e si era già fatto notare al Tour du Rwanda, arrivando secondo nella generale. 14.56 Fra una decina disi tornerà ...

