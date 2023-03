LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci provano in nove, ci sono Garosio, Covili e Antonio Nibali (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 13.55 Aumenta il margine dei fuggitivi, che ora supera il minuto e mezzo. 13.51 In questo momento la maglia di leader della classifica generale è virtualmente sulle spalle di Luca Covili. Il ventiseienne della Green Project-Bardiani CSF-Faizané è ventiduesimo a 1’13” da Mauro Schmid (Soudal-Quick Step). 13.49 L’attacco ha già guadagnato 1’15” sul gruppo principale. 13.47 Gamper però non tiene il ritmo degli altri otto quando stiamo arrivando sulla vetta del Monte Cavallo, l’attacco perde dunque un elemento. 13.45 Ad aver preso un po’ di vantaggio sono Luke Rowe (Ineos), Antonio Nibali (Astana), Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 13.55 Aumenta il margine dei fuggitivi, che ora supera il minuto e mezzo. 13.51 In questo momento la maglia di leader della classifica generale è virtualmente sulle spalle di Luca. Il ventiseienne della Green Project-Bardiani CSF-Faizané è ventiduesimo a 1’13” da Mauro Schmid (Soudal-Quick Step). 13.49 L’attacco ha già guadagnato 1’15” sul gruppo principale. 13.47 Gamper però non tiene il ritmo degli altri otto quando stiamo arrivando sulla vetta del Monte Cavallo, l’attacco perde dunque un elemento. 13.45 Ad aver preso un po’ di vantaggioLuke Rowe (Ineos),(Astana), Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri ...

