LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Calzoni si aggiunge alla fuga

15.02 Passati i -30 chilometri dal traguardo. 14.59 Comunque vada, Walter Calzoni (Q36.5) sta dimostrando tutte le sue qualità. Il ventunenne di Brescia è passato professionista quest'anno e si era già fatto notare al Tour du Rwanda, arrivando secondo nella generale. 14.56 Fra una decina di chilometri si tornerà a salire verso Bertinoro. 14.53 Il plotone però tiene sotto controllo Walter Calzoni (Q36.5), Luke Rowe (Ineos), Antonio Nibali (Astana), Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri Peyskens (Bingoal), Andrea Garosio (Eolo Kometa), Luca Covili (Green Project Bardiani), Alois Charrin (Tudor) e Jhonatan Restrepo (Shimano Sidermec), segnalati con 45" di margine.

