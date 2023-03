LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pavlova/Sviatchenko al comando! Conti-Macii per la storia (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.51: La coppia tedesca Alisa Efimova e Ruben Blommaert totalizza nel programma libero un punteggio di 119.23 (6072+59.51), season best, per un totale di 184.46 che li pone al quarto posto provvisorio 5.49: Qualche errore di troppo negli elementi di salto in parallelo per la coppia tedesca che non riuscirà a tenere il ritmo dei primi della classe. Prova non del tutto positiva per il binomio teutonico 5.48: Caduta di Alisa sul Triplo Toeloop che non permette di aggiungere Doppio Toeloop e Axel singolo in combinazione, bene il Triplo Loop lanciato 5.46: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Flip lanciato, solo doppio il Salchow in parallelo 5.44: Ora una coppia tedesca che ha chiuso al settimo posto il programma corto: Alisa Efimova, 23 anni, nata a Kouvola in Finlandia e residente a Oberstdorf e Ruben Blommaert, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.51: La coppia tedesca Alisa Efimova e Ruben Blommaert totalizza nel programma libero un punteggio di 119.23 (6072+59.51), season best, per un totale di 184.46 che li pone al quarto posto provvisorio 5.49: Qualche errore di troppo negli elementi di salto in parallelo per la coppia tedesca che non riuscirà a tenere il ritmo dei primi della classe. Prova non del tutto positiva per il binomio teutonico 5.48: Caduta di Alisa sul Triplo Toeloop che non permette di aggiungere Doppio Toeloop e Axel singolo in combinazione, bene il Triplo Loop lanciato 5.46: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Flip lanciato, solo doppio il Salchow in parallelo 5.44: Ora una coppia tedesca che ha chiuso al settimo posto il programma corto: Alisa Efimova, 23 anni, nata a Kouvola in Finlandia e residente a Oberstdorf e Ruben Blommaert, ...

