LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Litvintsev in testa dopo tre gruppi! Attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18. Questa la classifica dopo tre gruppi: 1 Q Vladimir Litvintsev AZE 82.71 2 Q Mark GORODNITSKY ISR 77.89 3 Q Nikita STAROSTIN GER 75.53 4 Q Boyang JIN CHN 75.04 5 Q Andrew TORGASHEV USA 71.41 6 Q Maurizio ZANDRON AUT 70.36 7 Adam HAGARA SVK 70.29 8 Kyrylo MARSAK UKR 68.60 9 Conrad ORZEL CAN 67.65 10 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 67.60 11 Burak DEMIRBOGA TUR 65.73 12 Alexander ZLATKOV BUL 62.31 13 Jari KESSLER CRO 61.94 14 Graham NEWBERRY GBR 61.70 15 Vladimir SAMOILOV POL 61.48 16 Georgii RESHTENKO CZE 59.93 10.15: Lo slovacco Adam Hagara totalizza un punteggio di 70.29 (37.91+32.38), è settimo per 7 centesimi e dunque Zandron è ancora una volta al programma libero, per lui servirà mettersi alle spalle almeno un altro atleta 10.14: Bene sui salti, meno su passi e ...

