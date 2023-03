LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ilia Malinin in testa, è nata una stella? Tra poco Daniel Grassl e Matteo Rizzo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03: Il lettone Deniss Vasiljevs totalizza un punteggio di 82.37 (40.37+42.00) e si inserisce al settimo posto. Ci si attendeva sicuramente qualcosa in più 12.00:Sempre molto bello da vedere sul ghiaccio Vassiliev, un paio di errori sugli elementi di salto che gli tolgono punti importanti per puntare alle prime posizioni 11.59: Si salva con un paio di giravolte sul Quadruplo Salchow ma viene comunque penalizzato, bellissimo il Triplo Axel, atterraggio su due piedi nella combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop 11.57: Momento atteso, quello della discesa sul ghiaccio del lettone Deniss Vasiljevs, 23 anni, di Daugavpils. E’ allenato da Stephane Lambiel e Angelo Dolfini a Champery. E’ stato bronzo europeo lo scorso anno a Tallinn, 18mo ai Mondiali 2021, 13mo ai Giochi di Pechino, 13mo ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03: Il lettone Deniss Vasiljevs totalizza un punteggio di 82.37 (40.37+42.00) e si inserisce al settimo posto. Ci si attendeva sicuramente qualcosa in più 12.00:Sempre molto bello da vedere sul ghiaccio Vassiliev, un paio di errori sugli elementi di salto che gli tolgono punti importanti per puntare alle prime posizioni 11.59: Si salva con un paio di giravolte sul Quadruplo Salchow ma viene comunque penalizzato, bellissimo il Triplo Axel, atterraggio su due piedi nella combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop 11.57: Momento atteso, quello della discesa sul ghiaccio del lettone Deniss Vasiljevs, 23 anni, di Daugavpils. E’ allenato da Stephane Lambiel e Angelo Dolfini a Champery. E’ stato bronzo europeo lo scorso anno a Tallinn, 18mo ai2021, 13mo ai Giochi di Pechino, 13mo ai ...

