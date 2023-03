LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ilia Malinin in testa, è nata una stella? Matteo Rizzo lontano dai primi. Tra poco Grassl (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34: Shoma Uno c’è! Programma senza errori, con qualche piccola imprecisione nella parte finale. Potrebbe essere vicinissimo ai migliori se non sarà primo 12.33: Bene il Quadruplo Flip, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel 12.32: Tocca ora al campione del mondo in carica, il giapponese Shoma Uno, 25 anni, di Nagoya, Aichi dove vive. E’ allenato tra Aichi e Champery in Svizzera da Stephane Lambiel e Angelo Dolfini. E’ stato argento a Pyeongchang, tre volte argento Mondiale dal 2016 al 2018, quarto nella penultima edizione della rassegna iridata. Ha vinto il Four Continents nel 2019, bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino e oro lo scorso anno ai Mondiali di Montpellier. Si esibisce su Gravity di John Mayer 12.31: Matteo Rizzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34: Shoma Uno c’è! Programma senza errori, con qualche piccola imprecisione nella parte finale. Potrebbe essere vicinissimo ai migliori se non sarà primo 12.33: Bene il Quadruplo Flip, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel 12.32: Tocca ora al campione del mondo in carica, il giapponese Shoma Uno, 25 anni, di Nagoya, Aichi dove vive. E’ allenato tra Aichi e Champery in Svizzera da Stephane Lambiel e Angelo Dolfini. E’ stato argento a Pyeongchang, tre volte argento Mondiale dal 2016 al 2018, quarto nella penultima edizione della rassegna iridata. Ha vinto il Four Continents nel 2019, bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino e oro lo scorso anno aidi Montpellier. Si esibisce su Gravity di John Mayer 12.31:...

