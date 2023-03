LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Ilia Malinin in testa, è nata una stella? Attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: E’ il momento di Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 27 anni fa. E’ allenato tra Mosca ed Egna da Lorenzo Magri, Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Angelina Turenko, Eva Martinek. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno, sesto agli Europei di Tallinn, decimo ai Giochi di Pechino e quarto al Mondiale dello scorso anno. Solo 16mo agli Europei di Espoo, èp chiamato al pronto riscatto. Si esibisce su un medley di Kaleo: Way Down We Go e Break My Baby 11.49: Lo statunitense Ilia Malinin totalizza un punteggio di 100.38 (59.49+40.89) è primo e probabilmente ci resterà per un po’. Che programma! 11.47: E’ nata una stella! Giovanissimo e molto preciso sugli elementi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: E’ il momento di Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 27 anni fa. E’ allenato tra Mosca ed Egna da Lorenzo Magri, Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Angelina Turenko, Eva Martinek. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo aidello scorso anno, sesto agli Europei di Tallinn, decimo ai Giochi di Pechino e quarto al Mondiale dello scorso anno. Solo 16mo agli Europei di Espoo, èp chiamato al pronto riscatto. Si esibisce su un medley di Kaleo: Way Down We Go e Break My Baby 11.49: Lo statunitensetotalizza un punteggio di 100.38 (59.49+40.89) è primo e probabilmente ci resterà per un po’. Che programma! 11.47: E’una! Giovanissimo e molto preciso sugli elementi di ...

